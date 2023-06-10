قبل مارثون الثانوية العامة.. كيف تؤثر نفسية الطلاب على الأداء بالامتحان؟

اقتربت امتحانات الثانوية العامة، والتي تشكل الكثير من الضغط على الطلبة والأسرة ككل، فالكثير من الطلاب الذين يرغبون في تحقيق توازن نفسي في فترة الامتحانات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن الصحة النفسية للطالب تؤثر بشكل كبير على أدائه ونتائجه في الامتحانات، لذلك يجب على الطالب أن يتبع بعض الأساليب التي تساعده على التخلص من التوتر والقلق والخوف وزيادة ثقته بنفسه وقدراته.

ووفقا لاستشاري الصحة النفسية، فهناك بعض الأساليب التي يمكن استخدامها لتحقيق توازن نفسي في فترة الامتحانات، وهي:

النوم الصحي:

يؤثر النوم بالقدرة على النجاح والتفوق خلال الإمتحانات المدرسيّة، لهذا فإنّ السهر وقلة النوم يترك عواقب سلبيّة على نفسيّة الطالب وقدرته على الصمود خلال هذهِ المرحلة، لهذا يجب أن يحصل الطالب على ساعات كافية من النوم خلال الليل وذلك لكي يتمكن من استرجاع المعلومات بشكلٍ مريح خلال ساعات الامتحان.

التغذية الصحية:

يجب أن يهتم الطالب بتغذيته خلال فترة الإمتحانات، وأن يتناول أطعمة صحية تزوده بالطاقة والفيتامينات والمعادن التي تساعده على التركيز والذاكرة، مثل الأسماك والعسل والفواكه والخضروات والمكسرات، كما يجب أن يشرب كمية كافية من الماء لترطيب جسده ودماغه، وأن يتجنب الأكلات الدسمة والوجبات السريعة والسكر المكرر، كما يفضل تقنين شرب المنبهات من الشاي والقهوة.

التخطيط والتنظيم:

يجب أن يخطط الطالب لبرنامج مذاكرة منظّم وعشوائي قبل فترة الامتحانات، وأن يضع جدول زمني لمراجعة كافة المواد المطلوبة، مع مراعاة تخصيص فترات راحة بين كل مادة وأخرى، كما يجب أن يستغل أوقات فراغه بشكل مفيد، وألا يضيع وقته على أشياء تافهة أو مشتتة.

التمارين الرياضية:

تساعد التمارين الرياضية على تحسين المزاج والصحة العامة للطالب، كما تساعد على تخفيف التوتر والقلق والضغط النفسي، لذلك يجب أن يمارس الطالب نشاطا رياضيا بسيطا خلال فترة الإمتحانات، مثل المشي أو الجري أو الدراجة أو السباحة، وذلك لمدة نصف ساعة على الأقل يوميا.

الترويح عن النفس:

يجب أن يحافظ الطالب على توازن بين المذاكرة والتسلية، وألا يعزل نفسه عن العالم الخارجي، بل يجب أن يخصص وقتا للترويح عن نفسه والاستمتاع بأشياء تسعده وتريحه، مثل قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم أو لعب لعبة أو التحدث مع صديق أو عائلة، وذلك بشرط ألا يكون ذلك على حساب وقت المذاكرة.

الاسترخاء والتأمل:

تساعد تمارين الإسترخاء والتأمل على تهدئة الأعصاب وزيادة التركيز والثقة بالنفس، لذلك يجب أن يمارس الطالب بعض التمارين التي تساعده على التخلص من التوتر والقلق قبل الإمتحان، مثل التنفس العميق أو التخيل الإيجابي أو الصلاة أو الدعاء أو الإستماع إلى الموسيقى الهادئة.