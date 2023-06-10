السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

قبل مارثون الثانوية العامة.. كيف تؤثر نفسية الطلاب على الأداء بالامتحان؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اقتربت امتحانات الثانوية العامة، والتي تشكل الكثير من الضغط على الطلبة والأسرة ككل، فالكثير من الطلاب الذين يرغبون في تحقيق توازن نفسي في فترة الامتحانات. 

 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن الصحة النفسية للطالب تؤثر بشكل كبير على أدائه ونتائجه في الامتحانات، لذلك يجب على الطالب أن يتبع بعض الأساليب التي تساعده على التخلص من التوتر والقلق والخوف وزيادة ثقته بنفسه وقدراته.

 

ووفقا لاستشاري الصحة النفسية، فهناك بعض الأساليب التي يمكن استخدامها لتحقيق توازن نفسي في فترة الامتحانات، وهي:

 

النوم الصحي: 

يؤثر النوم بالقدرة على النجاح والتفوق خلال الإمتحانات المدرسيّة، لهذا فإنّ السهر وقلة النوم يترك عواقب سلبيّة على نفسيّة الطالب وقدرته على الصمود خلال هذهِ المرحلة، لهذا يجب أن يحصل الطالب على ساعات كافية من النوم خلال الليل وذلك لكي يتمكن من استرجاع المعلومات بشكلٍ مريح خلال ساعات الامتحان.

 

التغذية الصحية: 

يجب أن يهتم الطالب بتغذيته خلال فترة الإمتحانات، وأن يتناول أطعمة صحية تزوده بالطاقة والفيتامينات والمعادن التي تساعده على التركيز والذاكرة، مثل الأسماك والعسل والفواكه والخضروات والمكسرات، كما يجب أن يشرب كمية كافية من الماء لترطيب جسده ودماغه، وأن يتجنب الأكلات الدسمة والوجبات السريعة والسكر المكرر، كما يفضل تقنين شرب المنبهات من الشاي والقهوة.

 

التخطيط والتنظيم: 

يجب أن يخطط الطالب لبرنامج مذاكرة منظّم وعشوائي قبل فترة الامتحانات، وأن يضع جدول زمني لمراجعة كافة المواد المطلوبة، مع مراعاة تخصيص فترات راحة بين كل مادة وأخرى، كما يجب أن يستغل أوقات فراغه بشكل مفيد، وألا يضيع وقته على أشياء تافهة أو مشتتة.

 

التمارين الرياضية: 

تساعد التمارين الرياضية على تحسين المزاج والصحة العامة للطالب، كما تساعد على تخفيف التوتر والقلق والضغط النفسي، لذلك يجب أن يمارس الطالب نشاطا رياضيا بسيطا خلال فترة الإمتحانات، مثل المشي أو الجري أو الدراجة أو السباحة، وذلك لمدة نصف ساعة على الأقل يوميا.

 

الترويح عن النفس: 

يجب أن يحافظ الطالب على توازن بين المذاكرة والتسلية، وألا يعزل نفسه عن العالم الخارجي، بل يجب أن يخصص وقتا للترويح عن نفسه والاستمتاع بأشياء تسعده وتريحه، مثل قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم أو لعب لعبة أو التحدث مع صديق أو عائلة، وذلك بشرط ألا يكون ذلك على حساب وقت المذاكرة.

 

الاسترخاء والتأمل: 

تساعد تمارين الإسترخاء والتأمل على تهدئة الأعصاب وزيادة التركيز والثقة بالنفس، لذلك يجب أن يمارس الطالب بعض التمارين التي تساعده على التخلص من التوتر والقلق قبل الإمتحان، مثل التنفس العميق أو التخيل الإيجابي أو الصلاة أو الدعاء أو الإستماع إلى الموسيقى الهادئة.

امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة التخلص من التوتر والقلق استشاري الصحة النفسية استشاري الطب النفسي والعلاقات الآسرية الدكتورة صافيناز عبد السلام التغذية الصحية

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن إعدام قاتل نيرة أشرف

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

الـ11 يا أهلى.. كيف يتفادى المشجعون المشاكل النفسية قبل مباراة الوداد؟

حبس خادمة لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من داخل شقة بمنطقة التجمع

انقلاب سيارة مشروبات غازية على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية