"تعليم القاهرة" توجه 12 نصيحة لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة، قبل انطلاق الامتحانات بساعات، والمقررة يوم الإثنين المقبل، في المواد خارج المجموع، ويوم 18 يونيو للمواد الأساسية.

وجاءت النصائح لطلاب الثانوية العامة كالتالي:

1- اقرأ سؤال الاختيار من متعدد بشكل جيد حتى تفهمه على نحو صحيح ولا تتسرع في الإجابة عليه

القاهرة

2- لا تختار أي إجابة تطرأ على ذهنك بعد قراءة السؤال، لكن تمهل وتأنى في الاختيار فقد تكون الإجابة المطلوبة غير التي في ذهنك.

3- الإجابة على كل سؤال اختيار من متعدد بدون النظر إلى البدائل، اخفي البدائل بيدك، واعتبره سؤال إكمال وبعد الإجابة عليه انظر إلى البديل الأنسب.

4- إذا كان سؤال الاختيار من متعددا يسأل عن ناتج مسألة أو تطبيق قانون أو معادلة أو نظرية -من فضلك- لا بد من مراجعة حلك أكثر من مرة للتأكد من الإجابة المطلوبة ولا تتعجل أول إجابة وصلت إليها.

5- قد يضع واضع الامتحان كلمة أو رقما في رأس السؤال لتشتيت الطالب -من فضلك- تأكد من أن هذا الرقم أو الكلمة متصل بجوهر السؤال وسيفيدك في الحل أم لا.

6- وجود بديل واحد صحيح والباقي خطأ لا يعني أن البدائل على كل سؤال ستكون خاطئة بشكل ظاهر بل بالعكس ستأتي كلها متجانسة أو متشابهة) ولكن بديلا واحدا صحيحا.

7- ابدأ دائما بالأسئلة الأسهل في الاختيار من متعدد لأن ذلك سيزيد من ثقتك بنفسك ويدفعك إلى الإجابة علي باقي الأسئلة حتى لو كانت صعبة أما البدء بالأسئلة الصعبة فقد يكون له تأثيرات عكسية.

8- قد يأتي سؤال الاختيار من متعددا رابطا بين جزئيتين أو أكثر من المقرر (ركز علي الأجزاء ذات أوجه الشبه والاختلاف مع بعضها البعض حتى لو كانت متباعدة في نفس المقرر.

9- أسئلة الامتحان بوجه عام قد تتطلب منك معلومات في سنوات سابقة عن الثانوية العامة خاصة في اللغات وغيرها من المواد

10- أعط تركيزا خاصا لأسئلة الاختيار من متعدد ذات الدرجتين (لأنها تجمع لك درجات فضلا عن تساويها مع درجات الأسئلة المقالية.

11- جميع المواد (عدا سؤال مقالي في اللغة العربية، وكذلك في اللغة الأجنبية الأولى بـ٤ درجات؛ وسؤالين في اللغة الأجنبية الثانية بـ3 درجات).

12- إجاباتك على جميع أسئلة الاختيار من متعدد بشكل صحيح يضمن لك ۸٥٪ من مجموع الدرجات تصل إلى أكثر من ٩٥% مع إجاباتك على الأسئلة المقالية,