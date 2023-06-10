رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.. وتوزيع الدرجات

يترقب أولياء الأمور تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 لمعرفة درجات أبنائهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 والتي أجريت خلال شهر مايو الماضي، وفقا للجدول الزمني المنظم لسير الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي والتي تم اعتمادها رسميا والإعلان عنها في كافة المعاهد على مستوى الجمهورية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

يمكن لطلاب 3 إعدادي أزهر معرفة درجاتهم في كافة المواد الدراسية التي خضعوا لامتحاناتها خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي من خلال الموقع الإلكتروني التابع للأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال كافة البيانات المطلوبة عن الطالب والمعهد الزهري المقيد به.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالتعليم الأزهري قد انعقدت خلال الفترة من يوم 20 - 27 مايو الماضي حيث تقدم للامتحانات نحو 158360 طالب وطالبة وينتظر إعلان نتائج الطلاب ونسب النجاح وأسماء أوائل الطلاب خلال المؤتمر الصحفي الذي يعد لاعتماد النتيجة بشكل رسمي.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية 2023

يستطيع كافة أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج أبنائهم عقب اعتماد النتيجة رسميا خلال الأيام المقبلة ونشرها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد الفصل الدراسي والمرحلة الدراسية.

كتابة بيانات الطالب في الامتحانات بالتفصيل ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،…).

تدوين بيانات المعهد الأزهري والمنطقة التعليمية المقيد بها الطالب.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على كلمة عرض النتيجة.

ظهور كافة درجات الطالب في الامتحانات والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

توزيع درجات الطالب في الإعدادية الأزهرية 2023

قبل تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 يتسأل أولياء الأمور عن توزيع درجات الطلاب، والتي جاءت كما يلي:-

مادة أصول الدين 100 درجة.

مادة اللغة العربية 100 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة الفقه 50 درجة.

مادة القرآن الكريم 40 درجة.

مادة الدرسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية 40 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.

اقرأ أيضا

تسليم لجان الثانوية العامة استعداد لبدء الامتحانات