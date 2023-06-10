بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية في مطروح.. غدًا

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 /2023، اعتبارًا من صباح الغد، وذلك بمقر دواوين الإدارات التعليمية ولمدة 15 يومًا.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن الطالب وولي أمره عليهما التقدم بطلب بشأن تظلمات الشهادة الإعدادية عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة يرغب الطالب في الإطلاع عليها، والتي تبلغ 35 جنيهًا فقط لا غير، وفقًا للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 28 مارس 2022.

وتقوم الإدارات التعليمية بتجميع الطلبات وتسليمها للجنة النظام والمراقبة بمدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات، والذي يحدد المواعيد المقررة لكل طالب للإطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به.

وأكد وكيل تعليم مطروح، أنه خلال الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية، لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة.

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أن الطالب يطلع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها ويكتب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به على أن يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم عقب الانتهاء من فحصه.