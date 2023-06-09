نتيجة 3 إعدادي أزهر| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

ننشر لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، حيث يبحث الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023، عبر محرك البحث «جوجل»، عن رابط الحصول علي نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية، ومن المقرر الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من التصحيح واعتماد النتائج وظهورها رسمياً.

ويستعرض “الدستور” خلال السطور التالية، طريقة الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023، و الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

وفي هذا الإطار، يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الأزهري الفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط الرسمي التالي:

https://natiga.azhar.eg/results2023.html.

رابط وخطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2023

وفي سياق متصل، يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري الإطلاع أو الاستعلام على النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: علي الطالب/ة تسجيل الدخول علي بوابة الأزهر الإلكترونية، من هنــــــــا.

الخطوة الثانية: علي طالب/ة الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدارسي الثاني 2023.

الخطوة الثالثة: علي الطالب/ة ادخال اسم الطالب لمتابعة باقي الخطوات.

الخطوة الرابعة: علي الطالب/ة ادخال رقم جلوس الطالب.

الخطوة الخامسة: علي الطالب/ة الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

وأخيراً تظهر أمامك جميع النتائج بالتفصيل فور اعتمادها وظهورها رسمياً.

طرق الحصول على الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

1- بوابة الأزهر الإلكترونية

تعتبر بوابة الأزهر الإلكترونية مصدرًا موثوقا للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية، حيث يتم تحديث النتائج فور انتهاء عملية التصحيح والتقييم، ومن المتوقع ظهورها خلال الأسبوع المقبل عبر الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg/results2023.html.

2- المدارس

يتيح أيضاً للطلاب وأولياء أمورهم الحصول علي النتائج بالاسم ورقم الجلوس من خلال التوجه إلي المدارس المسجل بها الطالب/ة و الاطلاع عليها.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

جاء توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي الأزهري، علي النحو التالي:

• توزيع درجات مادة أصول الدين: 100 درجة.

• توزيع درجات مادة اللغة العربية: 100 درجة.

• توزيع درجات مادة الرياضيات: 60 درجة.

• توزيع درجات مادة الفقه: 50 درجة.



• توزيع درجات مادة القرآن الكريم: 40 درجة.

• توزيع درجات مادة الدراسات الإجتماعية: 40 درجة.

• توزيع درجات مادة العلوم: 40 درجة.

• توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية: 40 درجة.

• توزيع درجات مادة الثقافة الإسلامية: 20 درجة.

أما المواد غير المضافة للمجموع: فالمستوى الرفيع 40 درجة، الحاسب الآلي 40 درجة، التربية الفنية 20 درجة.