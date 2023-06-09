الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نتيجة 3 إعدادي أزهر| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية الأزهرية

ننشر لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، حيث يبحث الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023، عبر محرك البحث «جوجل»، عن رابط الحصول علي نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية، ومن المقرر الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من التصحيح واعتماد النتائج وظهورها رسمياً.

ويستعرض “الدستور” خلال السطور التالية، طريقة الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023، و الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

وفي هذا الإطار، يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الأزهري الفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط الرسمي التالي:
https://natiga.azhar.eg/results2023.html.

رابط وخطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2023

وفي سياق متصل، يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري الإطلاع أو الاستعلام على النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: علي الطالب/ة تسجيل الدخول علي بوابة الأزهر الإلكترونية، من هنــــــــا.
الخطوة الثانية: علي طالب/ة الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدارسي الثاني 2023.
الخطوة الثالثة: علي الطالب/ة ادخال اسم الطالب لمتابعة باقي الخطوات.
الخطوة الرابعة: علي الطالب/ة ادخال رقم جلوس الطالب.
الخطوة الخامسة: علي الطالب/ة الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.
وأخيراً تظهر أمامك جميع النتائج بالتفصيل فور اعتمادها وظهورها رسمياً.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الشريف

طرق الحصول على الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

1- بوابة الأزهر الإلكترونية

تعتبر بوابة الأزهر الإلكترونية مصدرًا موثوقا للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية، حيث يتم تحديث النتائج فور انتهاء عملية التصحيح والتقييم، ومن المتوقع ظهورها خلال الأسبوع المقبل عبر الرابط التالي:
https://natiga.azhar.eg/results2023.html.

2- المدارس 

يتيح أيضاً للطلاب وأولياء أمورهم الحصول علي النتائج بالاسم ورقم الجلوس من خلال التوجه إلي المدارس المسجل بها الطالب/ة و الاطلاع عليها.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

جاء توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي الأزهري، علي النحو التالي:

• توزيع درجات مادة أصول الدين: 100 درجة.
• توزيع درجات مادة اللغة العربية: 100 درجة.
• توزيع درجات مادة الرياضيات: 60 درجة.
• توزيع درجات مادة الفقه: 50 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2023 بوابة الأزهر


• توزيع درجات مادة القرآن الكريم: 40 درجة.
• توزيع درجات مادة الدراسات الإجتماعية: 40 درجة.
• توزيع درجات مادة العلوم: 40 درجة.
• توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية: 40 درجة.
• توزيع درجات مادة الثقافة الإسلامية:  20 درجة.

أما المواد غير المضافة للمجموع: فالمستوى الرفيع 40 درجة، الحاسب الآلي 40 درجة، التربية الفنية 20 درجة.

اقرأ أيضاً

متاح.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني

رابط بوابة الأزهر للنتائج.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني

بوابة الأزهر الإلكترونية.. الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

الشهادة الاعدادية الازهرية نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية بوابه الازهر الالكترونية للنتائج درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

الأكثر قراءة

وفاة والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.. والعزاء الأحد

ثانوية عامة.. توزيع درجات الثانوية العامة 2023

بـ10 جنيهات.. تراجع أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة

متابعات ميدانية لسوق السيارات الجديد بشبين الكوم فى المنوفية

"الممرات اللوجستية".. شرايين لربط ارتكازات الإنتاج بموانئ التصدير والتوزيع

تنافس إقليمى ودولى.. تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48