الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متاح.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية الأزهرية

مع ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الكثير من المحافظات، شغل بال طلاب الأزهر معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني عبر جوجل، حيث ينتظر جميع أولياء الأمور والطلبة ظهور نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، ومن المرتقب إعلانها خلال الأيام المقبلة، من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني

وتنشر “الدستور” في السطور التالية، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.

وأعلن الأزهر الشريف في مصر، أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية في الترم الثاني 2023، في الأيام المقبلة من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، ويتاح الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر الدخول على الرابط التالى: (من هنا).

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023

  1. سيتم الدخول على موقع (بوابة الأزهر الشريف) من خلال الرابط التالى: من هنا.
  2. ثم اختيار خدمات الأزهر الشريف.
  3. واختيار كافة نتائج الشهادات الأزهرية.
  4. ثم قم بكتابة رقم جلوس الطالب.
  5. وإدخال بيانات المعهد الأزهري التابع له الطالب.
  6. القيام بالضغط على كلمة عرض النتيجة.

بنسبة نجاح 75.8%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح

رابط بوابة الأزهر الشريف للنتائج ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

 

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 

وتعلن بوابة الأزهر الإلكترونية في مصر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الفصل الدراسي الثاني وتكون متضمنة المجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية، وجاء مجموع الشهادة الإعدادية لعام 2023 بواقع حوالي 510 درجات في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى المواد غير المُضافة للمجموع، والتي تشمل مواد: المستوى الرفيع، والحاسب الآلي، والتربية الفنية.

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واختتم جميع طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2023 في جميع الامتحانات في نهاية العام، يوم السبت الموافق 27 من مايو 2023، حيث سادت الامتحانات حالة من الهدوء والاستقرار دون رصد أية شكاوى، وبدأت أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية في نفس اليوم، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الدقة بالتصحيح ورصد جميع الدرجات.

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