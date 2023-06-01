موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023 وجدول الشرائح

يبدأ صرف معاشات شهر يونيو 2023 لأكثر من حوالي 10 ملايين مواطن في مصر اليوم الخميس، الموافق يوم 1 يونيو 2023، وستشمل عملية الصرف الزيادة الجديدة، والتي قررت الدولة صرفها لجميع أصحاب المعاشات بشهر أبريل 2023 الماضي.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

وتستعرض “الدستور” جدول صرف معاشات شهر يونيو 2023 وأماكن صرفها.

ويتساءل الالآف من أصحاب المعاشات والمستفيدين عن جدول صرف معاش شهر يونيو 2023، وذلك عقب أن قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن مواعيد الصرف لجميع الشرائح.

ويبدأ صرف معاشات شهر يونيو لعام 2023 بالزيادة الجديدة اليوم الخميس 1 من يونيو 2023، ويستمر صرف المعاشات إلى يوم 6 يونيو 2023 القادم.

جدول صرف معاشات شهر يونيو 2023.

معاشات شهر يونيو لعام 2023 للشريحة الأولى في يوم الخميس الموافق 1 يونيو، ويوم الجمعة الموافق 2 يونيو 2023، وستحصل هذه الفئة على معاش يكون أكثر من 1000 جنيهاً. معاشات شهر يونيو لعام 2023 للشريحة الثانية في يوم السبت الموافق 3 يونيو، ويوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وستحصل هذه الفئة على معاش يكون أكثر من 2000 جنيهاً. معاشات شهر يونيو لعام 2023 للشريحة الأولى في يوم الإثنين الموافق 5 يونيو، ويوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023، وستحصل هذه الفئة على معاش ويكون أكثر من 3000 جنيهاً.

ويستطيع المواطنين من الأشخاص أصحاب المعاشات الاستعلام عن معاش شهر يونيو 2023 وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ويكون من خلال هذا الرابط من هنا.

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2023

جميع ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

ومنافذ فورى وكارت ميزة.

ومنافذ البريد المصري.

والمحافظ الإلكترونية.

والبنوك المختلفة.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي، رذلك بتيسير جميع الإجراءات خلال صرف المعاشات وكذلك تغذية كافة ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث أن سيضع البنك التحول الرقمي وكذلك الشمول المالي بمقدمة أولوياته وسياساته مع الإطلاق الحكومة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك بهدف مواكبة التطور التكنولوجي بتقديم الخدمات المصرفية للعملاء من أجل تحقيق الشمول المالى، وكذلك ضمان حصول العملاء على كافة مستحقاتهم بشكل أسرع.