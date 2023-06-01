انشغل كثير من أصحاب المعاشات والمواطنين خلال الساعات القليلة الماضية بالبحث عن جدول صرف معاشات شهر يونيو 2023.

وشهدت محركات البحث عمليات بحث مكثفة على محرك البحث العالمي جوجل عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023 والتي تنطلق صباح اليوم الخميس الأول من يونيو في جميع مكاتب البريد المصري.



جدول صرف معاشات شهر يونيو 2023

وفي هذه السطور يرصد "الدستور" كل المعلومات والتفاصيل عن جدول صرف معاشات شهر يونيو 2023.

ويصل عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات نحو ١١ مليون مواطن شهريًا بقيمة 155 مليار جنيه شهريًا.

مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2023



اتخذت هيئة البريد المصري مجموعة من الإجراءات للتيسير علي أصحاب المعاشات في صرفها، وتبدأ عملية صرف معاشات يونيو بعد اليوم الخميس الأول من يونيو ولمدة ١٠ أيام في جميع فروع الهيئة البالغة ٤٤٠٠ مكتب بريد علي مستوى الجمهورية.

وقسمت الهيئة أصحاب المعاشات علي شرائح لمنع التكدس والتزام أثناء صرف المعاشات، وتوزعت الشرائح كالأتي الفئة الأولى لأصحاب معاش أقل من 1000 جنيه خلال يومي الخميس والسبت 1 و 3 يونيو، في حين أن الفئة الثانية لأصحاب معاش أكثر من 1000 وأقل من 2000 جنيه خلال يومي الأحد والإثنين 4 و 5 يونيو.

تليها الفئة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه إلى 3000 خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و 7 يونيو والفئة الأخيرة الأكثر من ثلاثة ألف جنيه خلال يومي الخميس والسبت 8 و10 يونيو على أن يتم منح يومين لمن تخلف عن الصرف خلال هذه الأيام خلال يومي الأحد والإثنين 11 و12 مايو.



جدول زيادة معاشات شهر يونيو 2023

صاحب معاش 1300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 1495 جنيهًا.

صاحب معاش 2300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 2654 جنيهًا.

صاحب معاش 3500 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 4025 جنيهًا.

صاحب معاش 4300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 4955 جنيهًا.

صاحب معاش 4800 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 5100 جنيه.

منافذ صرف معاشات شهر يونيو 2023

وفي هذا السياق، يتم تجهيز منافذ الصرف ووضع كراسي مريحة لكبار السن لانتظار أدوارهم للصرف والتي تتلخص فيما يلي:

• ماكينات الصرف الألي للبنوك.

• مكاتب الهيئة القومية للبريد.

• المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

• منافذ فوري.