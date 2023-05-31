وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات شهر يونيو

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الخميس، صرف معاشات شهر يونيو من فروع بنك ناصر الاجتماعى، مع تيسير كافة الإجراءات لتذليل أي معوقات تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك.

ويضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.