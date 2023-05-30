تبدأ بعد غد.. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

زادت عمليات البحث بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية على محرك البحث العالمي جوجل عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

وفي هذه السطور يرصد الدستور كل المعلومات والتفاصيل عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023.

ويزيد اهتمام أصحاب المعاشات والمواطنين مع آخر كل شهر بالبحث عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023، ويصل عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات نحو ١١ مليون مواطن شهريا بقيمة 155 مليار جنيه شهريا.

واتخذت هيئة البريد المصري مجموعة من الإجراءات للتيسير على أصحاب المعاشات في صرفها، وتبدأ عملية صرف معاشات يونيو بعد غد الخميس الأول من يونيو ولمدة ١٠ أيام في جميع فروع الهيئة البالغة ٤٤٠٠ مكتب بريد على مستوى الجمهورية.

مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2023

وقسمت الهيئة أصحاب المعاشات على شرائح لمنع التكدس والتزام أثناء صرف المعاشات، وتوزعت الشرائح كالآتي الفئة الأولى لأصحاب معاش أقل من 1000 جنيه خلال يومي الخميس والسبت 1 و 3 يونيو في حين أن الفئة الثانية لأصحاب معاش أكثر من 1000 وأقل من 2000 جنيه خلال يومي الأحد والإثنين 4 و 5 يونيو، تليها الفئة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه إلى 3000 خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 يونيو والفئة الأخيرة الأكثر من ثلاثة آلاف جنيه خلال يومي الخميس والسبت 8 و10 يونيو على أن يتم منح يومين لمن تخلف عن الصرف خلال هذه الأيام خلال يومي الأحد والإثنين 11 و12 مايو.



جدول زيادة معاشات شهر مايو 2023

صاحب معاش 1300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 1495 جنيها.

صاحب معاش 2300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 2654 جنيها.

صاحب معاش 3500 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 4025 جنيها.

صاحب معاش 4300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 4955 جنيها.

صاحب معاش 4800 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 5100 جنيه.

منافذ صرف معاشات شهر يونيو 2023

وفي هذا السياق، يتم تجهيز منافذ الصرف ووضع كراسي مريحة لكبار السن لانتظار أدوارهم للصرف والتي تتلخص فيما يلي:

• ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

• مكاتب الهيئة القومية للبريد.

• المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

• منافذ فوري.