جميع المحافظات.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائى 2023 الترم الثانى برقم الجلوس
تستعد المديريات التعليمية في جميع المحافظات لإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر المواقع الإلكترونية للمديريات والمحافظات التابعة لها، خلال الأيام الجارية، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة وفحص الدرجات، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من قبل المحافظ المسئول عن كل مديرية.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني، من قبل اللواء خالد عبد العال، خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من تجهيزيها ومراجعتها بدقة.
وفعّلت المديرية رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني بالرقم القومي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي من هنا.
- تحديد المرحلة الدراسية.
- اختيار الفصل والسنة الدارسية.
- كتابة الرقم القومي.
- تحديد العام الدراسي ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة لتظهر في الحال.
كما يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الاتصال على الأرقام: 09000100 من التليفون الأرضي، أو 5757 من التليفون المحمول، وذلك في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات
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- رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني محافظة الإسماعيلية اضغط هنا
- نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الشرقية الترم الثاني اضغط هنا
- رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني محافظة الفيوم اضغط هنا
- نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الدقهلية 2023 اضغط هنا
- رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 محافظة القليوبية اضغط هنا
- نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة سوهاج اضغط هنا
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- رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة الغربية اضغط هنا.
- نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة الاقصر الترم الثاني اضغط هنا.
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- رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة مطروح اضغط هنا
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- رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني محافظة جنوب سيناء اضغط هنا
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