أخبار فاتتك| سجود رونالدو يخطف الأضواء.. وأسعار الفراخ البيضاء اليوم

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المتنوعة، والتي شملت العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

لقطة الموسم.. سجود رونالدو يخطف الأضواء فى «ديربى الرياض» (بيانات)

في مباراة مثيرة ومهمة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، نجح فريق النصر في قلب تأخره بهدفين أمام الشباب إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.. للمزيد اضغط هنا.

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحى

تعرض الفنان أشرف مصيلحي، في الساعات الأولى، لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.. للمزيد اضغط هنا.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 والأسواق المصرية للمستهلكين وذلك بفعل توافر الأعلاف الحيوانية.. للمزيد اضغط هنا.

عبدالحفيظ: حققنا فوزًا مهمًّا على إنبى.. ونتعامل بهدوء مع ضغط المباريات

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على حساب إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.. للمزيد اضغط هنا.

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن إسرائيل تستهدف إعادة احتلال الضفة الغربية، من خلال المزيد من الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.. للمزيد اضغط هنا.

العد التنازلى لبداية جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

بدأ العد التنازلي لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، ويستعد الطلبة والطالبات من خلال مراجعة المواد وحل الاختبارات السابقة.. للمزيد اضغط هنا.