الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

أسعار الفراخ البيضاء
أسعار الفراخ البيضاء

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 والأسواق المصرية للمستهلكين وذلك بفعل توافر الأعلاف الحيوانية، وإنهاء أزمة الإفراج الجمركي والتي أثرت على دورة تربية الطيور بأنواعها المختلفة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق المصرية خلال الشهور الماضية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن 

يمكن للقراء متابعة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين والتي تشهد نوع من الاستقرار بسبب توافر الأعلاف الحيوانية في الأسواق المصرية، وحرص الدولة على دعم قطاع الثروة الداجنة والحيوانية لتوافر منتجاتها في الأسواق بأسعار تتناسب مع المواطنين والأسعار كما يلي:-

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 62 جنيها، وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 65 جنيها، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


وصل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 58 جنيها، وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 65 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


وصل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 69 جنيها، وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 72 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

 

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-5-2023 فى البنوك المصرية

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 99 جنيها وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 105 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

أسعار البانيه والأوراك اليوم

سجل كيلو الفراخ البانية في محلات الطيور نحو 165 جنيها.

سجل كيلو الأوراك في محلات الطيور نحو 81 جنيها.

سجل كيلو الكبد والقوانص في محلات الطيور نحو 70 جنيها.

سجل كيلو الأجنحة في محلات الطيور نحو 60 جنيها.

سجل كيلو الهياكل في محلات الطيور نحو 20 جنيها.

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أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 82 جنيها وتصل إلى المواطنين في الأسواق بنحو 86 جنيها.


وصل سعر كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 91 جنيها وتصل إلى المواطنين في الأسواق بنحو 96 جنيها.

وصل سعر كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 105 جينهات وتصل إلى المواطنين في الأسواق بنحو 115 جنيها.

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