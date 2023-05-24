العد التنازلى لبداية جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

بدأ العد التنازلي لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، ويستعد الطلبة والطالبات من خلال مراجعة المواد وحل الاختبارات السابقة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

ووفقا للجدول الذي اعتمده، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ان تبدأ الامتحانات يوم الإثنين الموافق 2023/6/12 وتستمر حتى السبت الموافق 2023/7/15.

تبدأ الامتحانات يوم 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.



ويؤدى الطلاب يوم الإثنين 12 يونيو المقبل امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

ويوم الثلاثاء 13 يونيو مادتي الاقتصاد والاحصاء.

تنطلق اختبارات المواد الأساسية للشعب الثلاثة، بداية من يوم الأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

ويستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.



و يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة

ويوم الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى

ويوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

ويوم الثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة

ويختتموا يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

نظام امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن تعقد الامتحانات، بواقع 20 طالبا فى كل لجنة امتحانات مع تطبيق الإجراءات المطلوبة لضبط لجان الامتحانات.

وستعقد الامتحانات بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية، و بنظام الأوبن بوك، حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان.

و يتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية، كما توضع الامتحانات من بنوك الأسئلة وتتناسب الاجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان، مع ضرورة التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.