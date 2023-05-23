يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية عن الرابط الخاص باستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 عبر وزارة التربية والتعليم، مع اقتراب شهر يونيو المقرر لهم أن تجري فيه الامتحانات الخاصة بهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أو من خلال موقع البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل".

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 عبر وزارة التربية والتعليم

يستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي الحصول على رقم جلوس الثانوية العامة 2023، من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لذلك، ولكن لابد أن يكون الطالب حصل على البريد الإلكتروني الموحد، والذي استخدمه طلاب الثانوية العامة لكتابة استمارة الصف الثالث الثانوي ويمكن الحصول عليه من خلال الدخول عبر بوابة إنشاء الحساب الموحد أو اضغط مباشرة على الرابط التالي (من هنا).

ثم اختر أيقونة حساب الطالب، ادخل الرقم القومي وكود الطالب، اضغط على التحقق من البيانات، بعد التحقق من البيانات اضغط على إنشاء حساب، ثم اختر إرسال كود التأكيد على رقم الموبايل أو البريد الإلكتروني، ثم أدخل الكود للحصول على البريد الإلكتروني الموحد.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

بعد الحصول على البريد الإلكتروني الموحد يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023، باتباع الخطوات التالية:

أولًا بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على رقم جلوس الثانوية العامة، أو اضغط مباشرة على الرابط التالي من هنا، قم بإدخال البريد الإلكترونى المدرسى الموحد والذي حصل عليه طلاب الثانوية العامة من قبل وقت تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي ، وسجل الدخول، ثم اضغط على أيقونة الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023، وسوف يظهر أمامك رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحانات للعام الدراسي الجاري، والمواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان.