الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، إن إسرائيل تستهدف إعادة احتلال الضفة الغربية، من خلال المزيد من الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من المناطق المسماة "ج"، وقرار سلطات الاحتلال البدء بتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، والسماح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة "حومش" المخلاة وشرعنتها.

جاء ذلك خلال استقبال اشتيه، وزير الدولة الألماني توبياس ليندنر، في مكتبه برام الله، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا.

وطالب اشتية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها الأحادية وعلى رأسها التوسع الاستيطاني والاقتحامات للمناطق الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقالات، ووقف كافة الاقتطاعات من أموال المقاصة والإفراج عن الأموال المحتجزة.

وجدد مطالبته بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقّعة معها، بما فيها عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس، وضمان مشاركة أهل القدس فيها ترشحا وانتخابا، وإفراج سلطات الاحتلال عن جثامين الشهداء المحتجزة وشهداء مقابر الأرقام، ووقف هدم المنشآت والمنازل والمدارس في المناطق المسماة "ج" والتي جزء منها ممول من الدول المانحة.

وثمن اشتية الدعم الألماني الثابت والمستمر لفلسطين، مؤكدا أهمية تعزيز أوجه التعاون الثنائي والمشترك ما بين البلدين على الأصعدة كافة.

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