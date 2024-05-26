الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع وإصابة 3 مواطنين إثر انقلاب سيارة بمنشأة القناطر

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق بمنشأة القناطر، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة اثنين آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية بورود بلاغ بوقوع حادث أعلى الطريق في منشأة القناطر، فانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وبصحبتها ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى.

مواطن حادث انقلاب انقلاب سيارة ربع الطريق منشأة القناطر

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