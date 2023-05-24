لقطة الموسم.. سجود رونالدو يخطف الأضواء فى «ديربى الرياض» (بيانات)

في مباراة مثيرة ومهمة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، نجح فريق النصر في قلب تأخره بهدفين أمام الشباب إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، يوم الثلاثاء الماضي، وكان بطل المباراة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدف الفوز للنصر في الدقيقة 59، ولكن ما أثار اهتمام الجماهير والإعلام هو احتفاله بالسجود شكراً لله، عقب تسجيله للهدف الثالث في ديربي الرياض، وسط تصفيق وتحية زملائه في الفريق، في لقطة نادرة للاعب غير مسلم.



انتشرت صورة وفيديو سجود رونالدو بسرعة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت ردود فعل مختلفة بين المشجعين والمحللين، ولم يصرح رونالدو حتى الآن عن سبب سجوده أو معناه، ولا يزال يحافظ على خصوصية حياته الدينية، إلا أنه من المعروف أن رونالدو ينتمي إلى الديانة المسيحية الكاثوليكية، وأنه يؤدي صلاة خاصة به قبل كل مباراة، ويتبرع للعديد من المؤسسات الخيرية حول العالم.



فيديو سجود رونالدو





ردود فعل متباينة

ردود فعل مستخدمي التواصل الاجتماعي مع لقطة سجود رونالدو كانت متباينة بين الإعجاب والانتقاد والسخرية، فمنهم من أثنى على روح رونالدو الرياضية واحترامه للثقافة الإسلامية، ومنهم من تمنى أن يكون سجوده خطوة نحو اعتناقه الإسلام، ومنهم من شكك في نيته واتهمه بالاستعراض أو التمثيل.

وقال أحد مستخدمي التواصل الاجتماعي: "رونالدو يسجد شكرًا لله بعد هدفه في شباك الشباب.. لقطة تستحق التقدير والاحترام.. ربما يكون هذا سببًا في هداية قلبه إلى الإسلام"، بينما قال مغرد آخر عبر موقع "تويتر": "سجود رونالدو مجرد استعراض للجماهير.. لا يخدعني هذا الممثل.. إذا كان صادقًا لماذا لم يسجد في مباريات أخرى؟ إذا كان يحب الإسلام لماذا لم يعتنقه؟".



لقطة الموسم

وفي الوقت الذي تصدر فيه فيديو سجود اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، رصد "الدستور" في السطور التالية، نسب مؤشرات البحث التي حظي بها الفيديو، عبر موقع جوجل من مختلف دول المنطقة، وذلك خلال الأربع ساعات الماضية.

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول فيديو سجود رونالدو، تبين أن معدل البحث ارتفع كثيرًا في الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا من الساعة التاسعة مساءً، يوم 23 مايو الماضي، بنسبة 41%، ليصل في الساعة الحادية عشر مساءً، إلى نسبة 100%.





وكانت أكثر الدول التي بحثت عن فيديو سجود اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر موقع جوجل، هي موريتانيا بنسبة 100%، وتليها مصر بنسبة 65%، ثم ليبيا بنسبة 60%، والعراق بنسبة 58%، وإيران بنسبة 54%.



تفاعل واسع

في الساعات القليلة الماضية، غرد عدد كبير من مستخدمي موقع تويتر حول فيديو سجود كريستيانو رونالدو، معبرين عن تعاطفهم الواسع مع اللقطة الشهيرة، لذا يرصد "الدستور" في السطور التالية مدى البحث والتفاعل مع فيديو اللاعب البرتغالي بين مغردي موقع "تويتر"، من خلال استخدام أداة "track my hashtag"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول الفيديو.

وبحسب استخدام أداة "track my hashtag"، كانت نتيجة التحليل في الساعات القليلة الماضية، أن معدل نشر التغريدات حول لقطة سجود كريستيانو رونالدو، وصل إلى 100 تغريدة عبر موقع تويتر، وشاركها 96 مغردًا، بينما بلغ الأشخاص المتفاعلون مع تغريدات الفيديو نحو أكثر من 38 ألف مغرد، ووصلت التغريدات إلى أكثر من 34 ألف مغرد.



وتم التغريد حول فيديو سجود اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، من خلال أجهزة الأندرويد بنسبة 38%، ومن خلال أجهزة الكمبيوتر بنسبة 3%، ومن خلال أجهزة الآيفون بنسبة 59%.