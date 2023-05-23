الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحى

اشرف مصيلحي
اشرف مصيلحي

تعرض الفنان أشرف مصيلحي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.

 

وتعرض الفنان أشرف مصيلحي لالتهاب شديد بالجسم وقام الأطباء المعالجون له بوضعه لبضع ساعات داخل العناية المركزة حتى استقرت حالته الصحية وتم نقله إلى غرفة عادية لمتابعة حالته الصحية.

 

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أشرف مصيلحي كان مشاركته في بطولة مسلسل الطاووس مع جمال سليمان، سميحة أيوب، وسهر الصايغ، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، وآخرين والعمل من تأليف كريم الدليل، والإخراج لـ رءوف عبدالعزيز.

 

كانت زوجة الفنان أشرف مصيلحي المخرجة منال الصيفي كتبت عبر حسابها الشخصي بـ "فيسبوك": “أشرف مصيلحي أجمل وأحن وأجدع راجل قابلته في حياتي جوزي وأبو ولادي اللي حقيقي أثبت إنه أجمل وأروع أب في الدنيا.. ربنا يشفيك ويعافيك ويخليك ليا ولولادك ضهر وسند يا عشرة العمر يا جدع عمري ما فكرت اتكلم عنك ولا أشكرك مش عارفة ليه يمكن لإني مكنتش حاسة إنك محتاج اني أشكرك في يوم من الأيام”.

 

وأضافت: "تعرف إنك حقيقي راجل بمعنى الكلمة وأب رائع وزوج رائع وسند وضهر لكل اللي عرفوك ربنا يبعد عنك الشر ويشفيك ويحميك يارب ويخليك لينا يارب.. يارب أنت الشافي المعافي ربنا يشفيك يارب".

 

الفنان أشرف مصيلحي أشرف مصيلحي زوجة الفنان أشرف مصيلحي منال الصيفى المخرجة منال الصيفي

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