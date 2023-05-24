عبدالحفيظ: حققنا فوزًا مهمًّا على إنبى.. ونتعامل بهدوء مع ضغط المباريات

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على حساب إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، لافتًا إلى أهمية الاستمرار في تجميع النقاط بالبطولة التي تمثل أهمية كبيرة للفريق.

وأوضح أن الأهلي حصد ثلاث نقاط غالية ومهمة في مشوار المنافسة على اللقب، وكان مهمًّا للغاية تحقيق الفوز بعد العودة إلى المباريات المحلية.

وأشار إلى أن الفريق يخوض سلسلة من المباريات المضغوطة، ويتعامل بهدوء شديد من أجل تجاوز هذه الفترة بتحقيق أكبر المكاسب، وأن الأهلي مقبل على مواجهتين قويتين أمام طلائع الجيش وسيراميكا.

وشدد على أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل، وأنه لا مجال في الوقت الحالي للحديث عن نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأن هناك حالة من التركيز الشديد داخل الفريق، في ظل صعوبة وحساسية المرحلة الحالية.

مختار مختار:كل لاعبي الأهلي مؤهلين للعب أساسيا

أكد مختار مختار، أنه يتمنى قيام مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بإجراء عملية التدوير مع لاعبي الفريق بشكل أكبر من ذلك، خوفًا من الإصابات والاجهاد قبل نهائي إفريقيا، مشددًا على أن هناك لاعبين كثيرين مؤهلين للعب بشكل أساسي.

وقال مختار في تصريحات تليفزيونية أرى أن هناك العديد من اللاعبين مؤهلين للمشاركة بصفة أساسية مع الأهلي، وكولر عليه أن يكون أكثر جراءة، في الدفع بمزيد من العناصر، خصوصا أن لاعبي الفريق الأحمر مستواهم جيد.

وأضاف: يجب أن يكون هناك مزيد من الثقة في اللاعبين، مثلًا كان على الجهاز الفني للأهلي مشاركة علي لطفي منذ فترة طويلة، وعدم الانتظار لإصابة محمد الشناوي، ويجب الإشادة بدخول لاعبي الوسط عمرو السولية وقبله حمدي فتحي إلى منطقة جزاء المنافسين.

وأكمل: ثلاثي وسط الأهلي يقدم مستوى مميز للغاية، في الفترة الأخيرة، وهم سر تفوق الفريق على أي منافس.