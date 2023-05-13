السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك الترند| أفلام أجنبية تزاحم فى شباك التذاكر.. وموعد توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تصدرت مجموعة من الأخبار التي تنوعت ما بين الفنية والاجتماعية والسياسية، ترند اليوم السبت، وفى هذا السياق يرصد "الدستور" لكم أبرز هذه الأخبار بنشرة "لو فاتك الترند".

 

مصدر يكشف لـ"الدستور" حقيقة انتقال سيف فاروق جعفر لبيراميدز

 

كشف مصدر مقرب من سيف فاروق جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة توقيعه لنادي بيراميدز للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

 

https://www.dostor.org/4393667

 

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على الصعيد

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الغد سيكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

https://www.dostor.org/4393664

وزير التعليم: المعلم المصرى هو مفتاح نجاح أى عملية تعليمية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلمين، مؤكدًا أن المعلم هو القوة، وأحد المحاور الأساسية فى العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إكسابهم المهارات الجديدة باستمرار.

https://www.dostor.org/4393644

حركة فتح تطالب العالم بوقف جرائم الاحتلال.. وتدعو لوحدة الصف الفلسطيني

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، السبت، إلى تفعيل الحضور الجماهيري لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن الشعب في القدس والضفة وغزة.

https://www.dostor.org/4393529

أفلام أجنبية تزاحم فى شباك التذاكر.. و"Guardians of the Galaxy Vol. 3" على القمة

شهد شباك التذاكر المصري، خلال الأيام الماضية، تحقيق عدد من الأفلام الأجنبية إيرادات مرتفعة بعد تراجع أفلام موسم عيد الفطر المبارك، وجاء فيلم Guardians of the Galaxy Vol. 3 على رأس القائمة.

https://www.dostor.org/4393576

تكريم محمد سلماوى على مجمل إنتاجه الأدبى فى رومانيا 

كرم معرض الكتاب برومانيا والمهرجان العالمى للشعر المنعقد بمدينة ياشى الرومانية، الكاتب محمد سلماوى على مجمل إنتاجه الأدبى، بمناسبة صدور الترجمة الرومانية لمجموعة أشعاره التى كانت قد صدرت فى مصر منذ سنوات عن الدار المصرية اللبنانية بعنوان "أقمار وأقدار".

https://www.dostor.org/4393647

موعد توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة 2023.. هل يشترط مبلغ مالي للحصول عليها؟ 

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في توزيع أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023، بعد غدٍ الإثنين.

 

وأكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة مجانًا ولا يتم دفع أي مبالغ مالية.

https://www.dostor.org/4393594

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