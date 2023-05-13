الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على الصعيد

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الغد سيكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع الخبراء، في بيان عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن الظواهر الجوية السائدة غدًا هي تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما ستنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، في الوقت الذي تكون فيه حالة الملاحة البحرية في البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيث ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.