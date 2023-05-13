السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حركة فتح تطالب العالم بوقف جرائم الاحتلال.. وتدعو لوحدة الصف الفلسطيني

حركة فتح
حركة فتح

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، السبت، إلى تفعيل الحضور الجماهيري لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن الشعب في القدس والضفة وغزة.

وقالت حركة “فتح” عقب اجتماعها القيادي، السبت، إن وحدة الشعب الفلسطيني ونضاله ستسقط محاولات الاحتلال لتكريس الفرقة السياسية والجغرافية، معربة عن رفضها للاستهداف البشع لحركة الجهاد الإسلامي وقياداته في قطاع غزة.

وحذرت الحركة في بيانها من أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني لن توفر الأمن لمنظومة الاحتلال ولكن ستقود إلى المواجهة الحتمية مضيفة “لن يقف شعبنا صامتا ازاءها وإزاء قدسية الدم الفلسطيني، وبيد شعبنا الكثير من أوراق وادوات المواجهة، ولن نتردد في استخدامها حماية لأرواح ومستقبل شعبنا وقضيتنا”.

ودعت حركة فتح إلى المشاركة الجماهيرية الواسعة في إحياء فعاليات ذكرى النكبة الخامسة والسبعين حفاظا على حق الشعب الفلسطيني المقدس في العودة وضرورة العمل على بناء وحدة وطنية حقيقية وبرنامج نضالي واحد اجندته وقراره فلسطيني خالص لا يخدم الا المصلحة الفلسطينية في الحرية والدولة ودحر الاحتلال.

وأكد البيان أن حركة فتح ستظل يدها ممدودة لكل الأيادي التي تقاتل من أجل فلسطين وحريتها.

فتح الفلسطينى الإسرائيلي غزة القدس الاحتلال

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