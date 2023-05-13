تكريم محمد سلماوى على مجمل إنتاجه الأدبى فى رومانيا

كرم معرض الكتاب برومانيا والمهرجان العالمى للشعر المنعقد بمدينة ياشى الرومانية، الكاتب محمد سلماوى على مجمل إنتاجه الأدبى، بمناسبة صدور الترجمة الرومانية لمجموعة أشعاره التى كانت قد صدرت فى مصر منذ سنوات عن الدار المصرية اللبنانية بعنوان "أقمار وأقدار".

وكانت روايته "أجنحة الفراشة" قد تمت ترجمتها إلى الرومانية عام ٢٠١٨، وقد أقام المعرض حفل توقيع لمحمد سلماوى، وقع فيه الكتابين لجمهور المعرض، وفى اليوم الختامى للمهرجان قام رئيسا المهرجان والمعرض بتكريم سلماوى وتسليمه شهادة تقدير من الدرجة الأولى.

محمد سلماوي، أديب مصري، درس اللغة الإنجليزية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، وتخرج فيها عام 1966، ثم حصل على دبلوم مسرح شكسبير بجامعة أكسفورد بإنجلترا عام 1969، ثم التحق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وحصل على درجة الماجستير في الاتصال الجماهيري عام 1975.

وكان محمد سلماوي قد عين مدرسًا للغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب - جامعة القاهرة عام 1966، وفي عام 1970 انتقل إلى جريدة الأهرام ليعمل بها محررًا للشئون الخارجية، وفي عام 1988 انتدب وكيلًا لوزارة الثقافة للعلاقات الخارجية، وفي عام 1991 عين مديرًا للتحرير بجريدة «الأهرام ويكلي» الصادرة باللغة الإنجليزية، ثم عين رئيسًا للتحرير بجريدة «الأهرام إبدو» الصادرة بالفرنسية، وإلى جانب ذلك عمل محمد سلماوي كاتبًا بجريدة «الأهرام» اليومية.

ولمحمد سلماوي عدد من المؤلفات في مجال مسرح: «فوت علينا بكرة؛ اللى بعده» (1983) - «القاتل خارج السجن» (1985) - «سالومي» (1986) - «اثنين تحت الأرض» (1987) – «الجنزير» (1992) - «رقصة سالومي الأخيرة» (1999)، وقد قام محمد سلماوي بتأسيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 1988 وكان أول أمين عام للمهرجان.

كما صدرت لمحمد سلماوي المؤلفات القصصية والروائية التالية في مجال القصة: «الرجل الذي عادت إليه ذاكرته» (1983) - «الخرز الملون» (1990)، «باب التوفيق» (1994) - «وفاء إدريس وقصص فلسطينية أخرى» (2000)- «أجنحة الفراشة» (2011)، التي تنبأت باندلاع ثورة 25 يناير المصرية، في العام نفسه، الذي شهد ميلاد عمله الإبداعي.

وقام محمد سلماوي بإجراء العديد من الحوارات مع الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وتم نشر هذه الحوارات وترجمتها إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وقد اختار نجيب محفوظ محمد سلماوي ممثلًا شخصيًا له في احتفالات نوبل في ستوكهولم عام 1988.