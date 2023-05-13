موعد توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة 2023.. هل يشترط مبلغ مالي للحصول عليها؟

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في توزيع أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023، بعد غدٍ الإثنين.

وأكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة مجانًا ولا يتم دفع أي مبالغ مالية.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023، ستكون في المدارس مع نهاية الأسبوع الجاري، على أن تكون متوفرة على موقع الوزارة الإثنين المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إعلان أرقام الجلوس سيكون عبر الرابط التالي http://thanwya.emis.gov.eg/

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2023 والتى تنطلق يوم 12 يونيو وتنتهى يوم 15 يوليو حسبما أعلنت الوزارة فى الجدول الرسمى وهى كالتالى :

2_ وضع فاصل بين كل 10 أسئلة في (البابل شيت) لمنع وقوع الطالب في أخطاء، وضمان أن تكون الإجابة التى اختارها هي المتعلقة بالسؤال الموجود.

3_ الأسئلة ستُصاغ بدقة لتقيس نواتج التعلم.

4_ الامتحان هدفه التمييز بين مستويات الطلاب.

5_ لاعودة لنظام (البوكيلت).

6_ ضمان دقة التصحيح الإلكتروني حتى يحصل كل طالب على حقه.

7_ الطالب الذى سيتقدم بتظلم من النتيجة، سيطلع على (البابل شيت) الخاص به مع نموذج الإجابة.

8_المعتمد لدى الوزارة عند التصحيح سواء في الامتحانات أو التظلمات (البابل شيت).

9_ "بنوك الأسئلة" والمركز القومي وضعا للامتحانات.

10_ ستكون لجنة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة واعتماده، وفي حال وجود اختلاف جوهري في إجابة أي من الأسئلة، سيتم إلغاء السؤال أو تحديد آلية يُعلن عنها قبيل التصحيح.

11_ الأسئلة تراعي الفروق بين مستويات الطلاب، 30% للطالب دون المتوسط، 40% للطالب المتوسط، 30% للمتميز ولن يحدث تسريب.