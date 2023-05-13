السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: المعلم المصرى هو مفتاح نجاح أى عملية تعليمية

وزير التعليم
وزير التعليم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلمين، مؤكدًا أن المعلم هو القوة، وأحد المحاور الأساسية فى العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إكسابهم المهارات الجديدة باستمرار.

وشهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فعاليات افتتاح مؤتمر "التعليم بين التحول الرقمي والأنسنة"، والذى تنظمه شركة التعليم المتوازن بالشراكة والتعاون مع جامعة فلوريدا أتلانتيك (FAU)‏ ومايكروسوفت مصر، والجامعة البريطانية في مصر.  

جاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية السابقة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، والدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة "التعليم أولًا"، والدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس إدارة شركة "التعليم المتوازن"، والدكتور أسامة عبيدات الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، والدكتور دانيال جويرا ممثل جامعة فلوريدا أتلانتك، والدكتور عمرو المصرى رئيس قطاع التعليم بشركة مايكروسوفت مصر، وإليزابيث وايت مدير المجلس الثقافي البريطاني بمصر، والدكتور جاي دالي نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتورة مونيكا بايرن مدير تنفيذى (UCEA)، ومحمود الديب المدير التنفيذي لـ(Innovera)، ونخبة من أساتذة الجامعات الأمريكية، وممثلي مجلس الجامعة لإدارة التربية والتعليم (UCEA)، ولفيف من القيادات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومديري المدارس والمعلمين من المدارس المصرية الدولية الخاصة والحكومية، وخبراء في مختلف مجالات التعليم.

استشاري التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التحول الرقمي الجامعة البريطانية في مصر الجامعة البريطانية الدكتور رضا حجازي الدكتور حسام بدراوي

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