مصدر يكشف لـ"الدستور" حقيقة انتقال سيف فاروق جعفر لبيراميدز

كشف مصدر مقرب من سيف فاروق جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة توقيعه لنادي بيراميدز للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد سيف جعفر مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي.

وأكد المصدر أن سيف جعفر لم يوقع لنادي بيراميدز وكل ما أثير في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يوقع لأي ناد حتى الآن والأولوية بالنسبة له في تجديد عقده والاستمرار مع الزمالك.

وأشار إلى أنه لم يتوصل لاتفاق مع إدارة الزمالك حتى الآن لتجديد التعاقد معه لكنه لن يوقع لأي ناد وسينتظر للموقف النهائي من جانب إدارة الزمالك.

ويمتلك سيف جعفر في جعبته عدة عروض أبرزها من البنك الأهلي وبيراميدز إلى جانب المصري والاتحاد السكندري.

ويستعد الزمالك لملاقاة الإسماعيلي مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري.