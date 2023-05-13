أفلام أجنبية تزاحم في شباك التذاكر.. و"Guardians of the Galaxy Vol. 3" على القمة

شهد شباك التذاكر المصري خلال الأيام الماضية، تحقيق عددا من الأفلام الأجنبية لإيرادات مرتفعة بعد تراجع أفلام موسم عيد الفطر المبارك، وجاء فيلم Guardians of the Galaxy Vol. 3 على رأس القائمة.

إيرادات الأفلام الأجنبية في مصر

وسجل فيلم Guardians of the Galaxy Vol. 3 خلال 10 أيام من العرض في مصر إيرادات بقيمة 4 ملايين جنيها بعد أن سجل خلال الأسبوع الأول له في مصر 2.4 مليون جنيها وهي إيرادات مميزة للأفلام الأجنبية خلال الوقت الحالي.

إيرادات فيلم Guardians of the Galaxy Vol. 3

الفيلم الجديد بطولة كلا من كريس برات وزوي سالدانا وبرادلي كوبر وديف باتيستا وبوم كليمنتيف وفين ديزل، تدور أحداثه فى إطار من المغامرة والحركة، يعود حراس المجرة في مغامرة أخيرة ختامية، حيث يصبح عليهم تقديم العديد من التضحيات، تجاوز ماضيهم وحماية المجرة، وتتوالى بعدها الأحداث، وكان الفيلم أطلق في صالات العرض الكبرى في مصر في أكثر من 30 دارا للعرض.

وجمع فيلم Evil Dead Rise خلال 10 أيام من العرض ايضا غيرادات بقيمة 3.8 مليون جنيها في المركز الثاني مستغلا تراجع عدد كبيرا من الأفلام العربية المطروحة حاليا، وفيلم Evil Dead Rise، بطولة أليسا ساذرلاند وليلي سوليفان ومورجان ديفيس نيل فيشر وجابرييل إيكولز، وتدور قصته بعد سنوات من القطيعة، يلتم شمل شقيقتين في ظروف مروعة، حينما تصعد شياطين تهدد حياتهما، ويجدا أنفسهما في معركة من أجل البقاء وفي مواجهة مع كابوس مرعب وتأتي تلك الإيرادات مع تحقيق الفيلم رد فعل جيد حول العالم خلال الفترة الماضية.

وينافش العملان مجموعة كبيرة من الافلام المصرية والأجنبية التي تتواجد حاليا بالسينيمات المصرية ومنها فيلم John Wick: Chapter الذ يواصل حصده للإيرادات في مصر حيث جمع خلال الأيام العشرة الاخيرة 3 مليون جنيها لتصل كل إيراداته خلال شهر في مصر إلى 13.5 مليون جنيها.