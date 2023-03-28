الثلاثاء 28 مارس 2023
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تحقيقات ومتابعات

«الحل عند أمى».. منة فضالى تقدم اقتراحًا للعثور على نجل جعفر العمدة فى الحلقة 6

منة فضالي
منة فضالي

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان وعدد من النجمات منهن هالة صدقي ومي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي وزينة، أحداثًا ساخنة.

الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة 

وتحاول مي كساب العثور على ابنها الذي اختطف منذ 19عاما دون جدوى، ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة  وتطلب من إيمان العاصي الحديث مع أهلها من أجل معرفة إذا كان ابنها لا يزال حيًا أم لا إلا أن الأخيرة ترفض.

ثم تقترح منة فضالي أن الحل في يد أمها وتقول لهم: "الحل في إيد أمي إحنا نروحلها ونفتح المندل وهي هتقول الواد عايش ولا ميت وهتقول كمان هو فين"، إلا أن مي كساب وإيمان العاصي ترفضان ذلك الأمر وتطلبان منها عدم التدخل.

وانتهى صناع وأبطال مسلسل جعفر العمدة من تصوير كافة مشاهد المسلسل وذلك قبل حلول شهر رمضان الجاري ويعتبر هذا العمل أولى المسلسلات التي تغادر لوكيشن التصوير قبل حلول الشهر الكريم.

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قنوات عرض مسلسل جعفر العمدة

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل «العمدة» في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

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