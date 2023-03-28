جعفر العمدة الحلقة 6.. محمد رمضان يذهب لصديق بلال شامة ويكتشف سر جديد

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان وعدد من النجمات منهم هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات اللواتي يجسدن دور زوجاته مي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي، بأحداث ساخنة.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6

إذ ذهب رمضان إلى منزل صديق بلال شامة الذي أخبره أن ابنه لديه ليتأكد إذا كان ابنه أم لا، وحين سأل زوجته لماذا لا يردون على الهاتف أخبرته أنهم ليس لديهم هاتف.

وتذكر رمضان حين قال له صديق بلال شامة أنه يهاتفه من الكويت عبر رقم المنزل، ليشعر رمضان بأن هناك كذب وشيء خاطئ في حديث صديق بلال شامة.

وانتهى صناع وأبطال مسلسل جعفر العمدة من تصوير كافة مشاهد المسلسل وذلك قبل حلول شهر رمضان الجاري ويعتبر هذا العمل أولى المسلسلات التي تغادر لوكيشن التصوير قبل حلول الشهر الكريم.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

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