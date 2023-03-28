غناء أحمد سعد.. كلمات أغنية تتر بداية مسلسل «جعفر العمدة» (فيديو)

حقق النجم محمد رمضان ردرود أفعال قوية من قبل الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسله التلفزيوني الجديد «جعفر العمدة»، والمعروض حاليًا ضمن سباق مسلسلات شهر رمضان الجاري.

وتألق النجم أحمد سعد في غناء تتر بداية مسلسل جعفر العمدة، والذي يتعاون للمرة الثانية مع النجم محمد رمضان بعد نجاحهما سويًا في مسلسل «البرنس» الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي.

وتحمل أغنية تتر بداية مسلسل جعفر العمدة اسم «وحشني نفسي»، وهي من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي خالد نبيل، وهندسة صوت هاني محروس.

ويقدم «الدستور» في السطور التالية كلمات أغنية تتر بداية مسلسل جعفر العمدة:

«وحشني نفسي زمان أوي ووحشني أشوف روحي مافيش فيها الوجع جايب ظروف ووحشني بالي وهو رايق كل يوم بس الهموم سايبالي حتى في ضحكي خوف وخدتني وودتني ظروف الدنيا ورمتني ولما الفرحه طردتني همومي بسرعة حضرتلي مابقتش أنا خالص نهائي في المرايا ببص ألاقي باقي من طيبتي البواقي عشان القسوة قستني وكان باين قصاد عيني حقيقتي وشكي أنا عاميني بسيطة».

«يا دنيا لاعبيني على الفرح استغماية في أهلي وحقي وأصحابي يا دنيا ما سبتليش نابي رضيت بس احتما نابي ما دام تعويرتي في ضنايا ما دام تعويرتي في ضنايا خايف لمن كتر الهموم أنام في يوم ماعرفش أقوم صعب حال على طول يدوم يا هم دايم جوايا ليه كنت ماشي زمان في حالي يا زمن مالك ومالي شوف بقي غيري ترازيه وكان باين قصاد عيني حقيقتي وشكي أنا عاميني بسيطة يا دنيا لاعبيني على الفرح استغماية في أهلي وحقي وأصحابي يا دنيا ما سبتليش نابي رضيت بس احتما نابي ما دام تعويرتي في ضنايا ما دام تعويرتي في ضنايا».

وكان أحمد سعد حقق نجاحًا كبيرًا بالأغنية الدعائية للمسلسل التي حمل اسم «أنا قادر» والتي طرحت قبل حلول شهر رمضان، وهي من أداء وأشعار هشام الجخ، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي كوليكس بوي، وميكس وماستر ورؤية فنية أندرو داوود.

وتقول كلماتها: «واديني لسة بتفرج ده سرك أسود وبتهرج ودنيا مشيها أعرج وأنا صابر على وشي سمر زنهار وقلب أخضر لكن صبار ومهما يطول المشوار أنا قادر لا عمري طمعت في اللي معاك ووقت الشدة كنت وراك ومش قصدي أني كنت ملاك وفاتح قلبي عالمكشوف وبعشق موت ومش مكسوف كلامي دغري مش ملفوف ولا باهت أنا صابر وصبري شديد ومهما بتخلف المواعيد أنا بضحك عنيد وسعيد وأقول هانت قابلت كتير وشوفت كتير ولا خفتش من المشاوير».