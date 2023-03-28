الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شيال الجبال| تتر نهاية مسلسل جعفر العمدة بصوت أحمد سعد (فيديو)

محمد رمضان
محمد رمضان

يواصل النجم محمد رمضان تألقه بمسلسله الرمضاني الجديد “جعفر العمدة” والمعروض حاليا ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان المبارك عبر قنوات دي ام سي الفضائية.

تتر نهاية مسلسل جعفر العمدة

وحقق تتر نهاية مسلسل جعفر العمدة ردود أفعال قوية من قبل الجمهور والذي يقدمه النجم أحمد سعد بصوته ويحمل اسم “شيال الجبال” وهي من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع موسيقي خالد نبيل، وهندسة صوت هاني محروس.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6

ويعرض مسلسل جعفر العمدة خلال شهر رمضان الكريم عبر قناة DMC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء عقب أذان المغرب، فيما يعرض عبر قناة دي إم سي العامة في كل من الساعة العاشرة والربع مساء، ويعاد المسلسل في الخامسة فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباحًا، بالإضافة إلى عرضه من خلال منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه على شاشة التليفزيون.

ويعتبر مسلسل “جعفر العمدة” لـ محمد رمضان أحد أبرز مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمعروض حاليا ضمن سباق دراما رمضان 2023، عبر شبكة قنوات DMC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية وحقق العمل في الحلقات الأولى من عرضه ردود أفعال قوية بين الجمهور، وتصدر محرك البحث الشهير "جوجل" وتريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ويضم مسلسل جعفر العمدة نخبة من نجوم الفن، وهم كل محمد رمضان، وزينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، فريدة سيف النصر، جورى بكر، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبدالله، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وسيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى– جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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