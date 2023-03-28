أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6.. «علقة» جديدة من محمد رمضان

تشهد أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6 الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان والمقرر عرضها اليوم الثلاثاء العديد من المشاهد الهامة والشيقة.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6

ومن المقرر ان تبدأ أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6 بمشهد علقة جديدة من محمد رمضان الذي يجسد شخصية “جعفر العمدة” إلى أحد الأشخاص الذي ادعى حصوله على نجله المختطف منذ 20 عاما وذلك بعد اكتشافه حقيقة الأمر ليكون هذا المشهد على غرار علقة كارم فتح الله التي جاءت في أحداث الحلقة الرابعة.

ومن المفترض ان تشهد الحلقة السادسة من مسلسل “جعفر العمدة” خروج الفنان منذر رياحنة من السجن والذي يجسد دور “شوقي فتح الله” والذي يقلب الاحداث رأسا على عقب بسبب الصراع الذي يدور بينه وبين “جعفر العمدة”.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6

وتعرض الحلقة 6 من مسلسل جعفر العمدة مساء اليوم عبر شبكة قنوات DMC الفضائية بالمواعيد:

قناة DMC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء عقب أذان المغرب.

قناة DMC العامة الساعة العاشرة والربع مساء، ويعاد المسلسل في الخامسة فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباحًا.

منصة WATCH IT الرقمية الساعة السادسة وعشرون دقيقة مساء.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

محمد رمضان

زينة

هالة صدقى

إيمان العاصى

مى كساب

فريدة سيف النصر

جورى بكر

منة فضالى

أحمد داش

منذر رياحنة

عصام السقا

فريدة سيف النصر

مجدى بدر

أحمد فهيم

دعاء حكم

أحمد داش

بيومى فؤاد

لما كتكت

طارق النهرى

عماد صفوت

أحمد عبدالله

تأليف وإخراج محمد سامى

سيناريو والحوار مهاب طارق

إنتاج شركة ميديا هب سعدى– جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث المسلسل بحي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية جعفر العمدة وهو متزوج من 4 سيدات وهن كل من النجمة زينة، والنجمة إيمان العاصي، والنجمة مي كساب، والنجمة منة فضالي ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا.

قد يهمك..

غناء أحمد سعد.. كلمات أغنية تتر بداية مسلسل «جعفر العمدة» (فيديو)

شيال الجبال| تتر نهاية مسلسل جعفر العمدة بصوت أحمد سعد (فيديو)