الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

منة فضالي: شخصية نرجس في «جعفر العمدة» ساذجة وتفكيرها محدود

منة فضالي
منة فضالي

كشفت الفنانة منه فضالي عبر برنامج " اللمة تحلى" على "شعبي اف ام" أنها تجسد دور شخصية "نرجس" في مسلسل "جعفر العمدة"، حيث تعتبر هذا الدور جديد ومختلف بالنسبة لها لأنها تقدم دور كوميدي وكانت خائفة من عدم قبول المشاهدين لذلك.

مضيفة أنها كانت لا ترغب في تقديم شخصية " نرجس" بالشكل الكوميدي، خاصة أن " نرجس" ساذجة وتفكيرها محدود.

شخصية منه فضالي في مسلسل جعفر العمدة

وأضافت الفنانة منه فضالي عبر البرنامج الذي تقدمه المذيعة "شيماء السباعي" أن هناك أمثال كثيرة من شخصية "نرجس" في الوقع، منهم من لا يحكم عقله ويصدق كل ما يقال له وينجرف وراء الخرافات والأعمال والسحر، مشيرة إلى أن "نرجس" قريبة من شخصيتها الحقيقة، من ناحية خفة الظل وحبها للضحك مع وجود نقط تحول كثيرة خلال أحداث المسلسل. 

وقالت إن مسلسل جعفر العمدة ، يناقش فكرة تعدد الزوجات، ولكن الفكرة تختلف بشكل كبير عن فكرة مسلسل "عائلة الحاج متولي". 

وأشارت الفنانة منه فضالي إلى أن شخصية فاطمة فى "سره الباتع" مختلفة تماماً عن شخصية "نرجس"، فالمسلسل تراجيدى لذلك بدأت في تصوير مشاهد "سره الباتع" ثم ركزت على شخصية "نرجس" في جعفر العمدة.

وعن طقوسها في رمضان، قالت أنها لا تحب أن تفطر خارج المنزل ولا تحب العزومات، بينما أطباقها ومشروباتها المفضلة في رمضان تتنوع ما بين قمر الدين والقطايف.

موعد عرض جعفر العمدة الحلقة 6

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ويعتبر مسلسل “جعفر العمدة” لـ محمد رمضان أحد أبرز مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمعروض حاليا ضمن سباق دراما رمضان 2023، عبر شبكة قنوات DMC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية وحقق العمل في الحلقات الأولى من عرضه ردود أفعال قوية بين الجمهور، وتصدر محرك البحث الشهير "جوجل" وتريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويضم مسلسل جعفر العمدة نخبة من نجوم الفن، وهم كل محمد رمضان، وزينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، فريدة سيف النصر، جورى بكر، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبدالله، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وسيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى– جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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