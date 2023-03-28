موعد عرض جعفر العمدة الحلقة 6

حالة من الترقب يعيشها الجمهور منذ حلقة أمس من مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان والفنانة هالة صدقي في دور والدته وزوجاته الأربعة النجمات مي كساب وإيمان العاصي وزينة ومنة فضالي.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6

ومن المقرر أن يستمر رمضان في البحث خلف نجله ومعرفة إذا كان لازال على قيد الحياة أم توفى، في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6 تعرض مساء اليوم على قناة "دي إم سي دراما" في السادسة وربع.

وتكون إعادة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6 على شبكة «DMC»، في العاشرة والربع مساء.

وانتهى صناع وأبطال مسلسل جعفر العمدة من تصوير كافة مشاهد المسلسل، وذلك قبل حلول شهر رمضان الجاري ويعتبر هذا العمل أولى المسلسلات التي تغادر لوكيشن التصوير قبل حلول الشهر الكريم.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

"جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وسيناريو وحوار مهاب طارق، ويشارك في بطولته بجانب محمد رمضان كل من النجمة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذر رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري.