الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد «علقة كارم فتح الله».. جعفر العمدة يتصدر تريند «تويتر»

جعفر العمدة
جعفر العمدة

تصدر مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان تريند موقع التدوينات “تويتر” واحتل المسلسل المركز الأول.

ويعتبر مسلسل “جعفر العمدة” لـ محمد رمضان أحد أبرز مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمعروض حاليا ضمن سباق دراما رمضان 2023، عبر شبكة قنوات DMC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

وتصدرت الحلقة الرابعة من مسلسل “جعفر العمدة” عمليات البحث عبر محرك “جوجل”، بعد تعديه بالضرب على شقيق زوجته “كارم” والذي اعتدى بالضرب على زوجته ليلقنه “جعفر العمدة” علقة موت.

وتصدرت خناقة كارم فتح الله، عمليات البحث أيضًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب” .

«علقة» جعفر العمدة لـ«كارم فتح الله» تتصدر ترند جوجل ويوتيوب (فيديو)

ويعرض مسلسل جعفر العمدة خلال شهر رمضان الكريم عبر قناة DMC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء عقب اذان المغرب، فيما يعرض عبر قناة دي ام سي العامة في كل من الساعة العاشرة والربع مساء، ويعاد المسلسل في الخامسة فجرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباحا بالإضافة إلى عرضه من خلال منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه على شاشة التلفزيون.

 

ويضم مسلسل جعفر العمدة نخبة من نجوم الفن وهم كل محمد رمضان، وزينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، فريدة سيف النصر، جورى بكر، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبدالله، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وسيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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