الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«علقة» جعفر العمدة لـ«كارم فتح الله» تتصدر ترند جوجل ويوتيوب (فيديو)

جعفر العمدة
جعفر العمدة

تصدّرت الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض بطلوته محمد رمضان، والتي عرضت مساء عبر قنوات DMC الفضائية محرك البحث الشهير "جوجل" وترند منصات التواصل المختلفة وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

علقة جعفر العمدة لكارم فتح الله

تصدر مشهد علقة محمد رمضان الذي يجسد شخصية "جعفر العمدة" لشقيق زوجته إيمان العاصي دلال فتح الله الذي تعدى عليه بالضرب أمام سكان منطقة السيدة زينب بسبب تعدى شقيقها عليها وصفعها على وجهها أمام الجميع، موقع الفيديوهات "يوتيوب"، واحتل المركز الأول لترند الموقع وحقق الفيديو أكثر من 600 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

كما تصدرت الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة المركز الأول لمحرك البحث الشهير "جوجل" وينتظر الجمهور عرض الحلقة الخامسة، مساء الاثنين، عبر قنوات دي ام سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

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أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

"جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وسيناريو وحوار مهاب طارق، ويشارك في بطولته بجانب محمد رمضان كل من النجمة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذر رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

قصة وأحداث مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة والمعروض حاليًا، ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان الجاري عبر قنوات دي ام سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية، في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية جعفر العمدة وهو متزوج من 4 سيدات وهن كل من النجمة زينة، والنجمة إيمان العاصي، والنجمة مي كساب، والنجمة منة فضالي ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان يعرض على مدار أيام شهر رمضان عبر قنوات DMC الفضائية في تمام الساعة السادسة والربع مساء عبر قناة DMC دراما، فيما يعرض عبر قناة DMC العامة في الساعة العاشرة والربع مساء، ويعاد المسلسل في الخامسة فجرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباحا، كما يعرض المسلسل خلال منصة WATCH IT الرقمية في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساء.

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