الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

مميزات زوجات محمد رمضان في جعفر العمدة

جعفر العمدة
جعفر العمدة

وضع الجمهور علامات مميزة لزوجات محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة وعدد من الفنانات مثل النجمة هالة صدقي التي تظهر في دور والدته، وزوجاته اللاتي يمثلهن النجمات زينة ومي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي.

شخصيات أبطال مسلسل جعفر العمدة 

إذ تتصف مي كساب في الحلقات بأنها حرامي الأسرة فتقوم بسرقة الأشياء من غرف زوجاته وإنكار ذلك إلا إنها في كل مرة يتم كشفها، بينما عُرفت منة فضالي الزوجة الثالثة لرمضان بتخصصها في السحر والأعمال برفقة أمها حيث تهدف من وراء ذلك أن يحبها جعفر العمدة أكثر من زوجاته الأخريات.

بينما عُرف عن إيمان العاصي بأنها الوحيدة التي أحبها رمضان وتزوجها بدافع الحب، فسبق وتزوج مي كساب كنوع من العطف عليها، بينما منة فضالي من أجل إثارة غضب إيمان العاصي، وأخيرًا الزوجة الرابعة زينة والتي وصفها الجمهور بأنها ليست مثلهم.

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مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5

يعرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5 حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل «العمدة» في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

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