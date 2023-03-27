الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

«جعفر العمدة».. محمد رمضان يمنح مي كساب لقب «ليفة»

جعفر العمدة
جعفر العمدة

تفاعل رواد مواقع التواثل الاجتماعي مع أحداث مسلسل “جعفر العمدة”، خاصة بعد أن منح محمد رمضان زوجته الأولى ثريا “مي كساب”، في الحلقة الأخيرة لقب “ليفة”.

واشتهرت الفنانة مي كساب “ثريا”بين أسرة محمد رمضان في المسلسل، بالـ"جعانة" لكونها تقوم بسرقة الجميع في المنزل وتنكر ذلك، بعدما اتُهمت بسرقة هاتف الفنانة زينة والتي تجسد دور الزوجة الرابعة لجعفر العمدة.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل «العمدة» في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

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