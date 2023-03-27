الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

بعد وصوله لنجله.. الجمهور يترقب أحداث جعفر العمدة

جعفر العمدة
جعفر العمدة

انتهت الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان وعدد من الفنانات مثل النجمة هالة صدقي التي تظهر في دور والدته، وزوجاته اللاتي يمثلهن النجمات زينة ومي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي، على أحداث مشوقة خلال الحلقة الرابعة.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4

وكان مشهد النهاية وصول رمضان إلى نجله الذي تم اختطافه من المستشفى وقت ولادة زوجته الأولى مي كساب له، ووقتها استطاع رمضان تفريغ الكاميرات والعثور على شخص يدعى بلال شامة قام بخطف نجله.

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مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5

ويترقب الجمهور أحداث الحلقة الخامسة اليوم في السادسة والربع مساءً على قناة "دي إم سي" دراما، بعدما انتهى المشهد على لقاء رمضان ومي كساب بابنهما داخل السيارة.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة 

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل «العمدة» في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

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