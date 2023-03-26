«دي البصمة اللي قبل الأخيرة».. محاولة قتل فاشلة لمحمد رمضان في «جعفر العمدة»

فشل كارم شقيق إيمان العاصي التي تجسد دور زوجة محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة، في قتل الأخير بعدما اتفق مع قاتل متسلسل على مليون جنيه مقابل قتله.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة

وفوجئ كارم بمحمد رمضان يأتي إليه في منزله برفقة القاتل ويقول له: "دي البصمة اللي قبل الأخيرة ليك، انتوا مشكوك فيكوا إنكوا خطفتوا ابني ويوم ما هتأكد مش هرحم أحد"، ليترك القاتل مع شقيق إيمان العاصي ووالدهما في المنزل ويذهب.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.