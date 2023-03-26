مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة.. مليون جنيه مقابل قتل محمد رمضان

اتفق كارم شقيق إيمان العاصي في مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة بطولة النجم محمد رمضان بطولته وعدد من النجمات منهن الفنانة هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات إيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي زوجاته، على قتله مع قاتل متسلسل مقابل مليون جنيه.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة

وذلك بعدما نشبت مشاجرة بين كارم وجعفر بسبب اعتداء الأول على زوجة الثاني والتي تجسد دور شقيقته في المسلسل.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.