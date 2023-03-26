الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة.. «عبر التليفون».. منة فضالي تصنع حجابًا لـ«زينة»

منة فضالي
منة فضالي

طلبت الفنانة منة فضالي التي تجسد دور زوجة محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة، من والدتها بصنع حجاب للزوجة الرابعة من رمضان وهي زينة.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة

وقالت لها: "مفيش في قلبه غيرها يا أما هو محبش غيرها، كان نفسي يتخانق عشاني"، لترد أمها: "هاتيلي حاجة من قطرها"، لتعطيها فضالي هاتف زينة.

«مش هخلى الصبح يطلع على جعفر العمدة».. كارم يهدد بقتل محمد رمضان

جعفر العمدة

بعد قليل.. عرض الحلقة الرابعة لمسلسل «جعفر العمدة» على dmc drama

«جعفر العمدة» يتصدر محركات البحث قبل عرض الحلقة الرابعة

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

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بعد الفاصل

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