الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«جعفر العمدة» يتصدر محركات البحث قبل عرض الحلقة الرابعة

جعفر العمدة
جعفر العمدة

تصدر مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان وعدد من النجمات منهن الفنانة هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات إيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي زوجاته، محركات البحث قبل عرض الحلقة الرابعة مساء اليوم في الساعة السادسة وربع.

 

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 3

وبالأمس مسلسل جعفر العمدة الحلقة 3 أحداث ساخنة على رأسها زواجه من عايدة التي تجسد دورها الفنانة زينة، والمشاجرة بينها وبين زوجات جعفر الثلاثة، وتصدر المسلسل محركات البحث فوصلت عمليات البحث إلى 84 عملية بحث في الدقيقة خلال الساعة الثالثة عصر اليوم.

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 مسلسل جعفر العمدة

وتعتبر محافظة الوادي الجديد هي الأعلى في عمليات البحث بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة على مسلسل جعفر العمدة تليها الأقصر 85 عملية بحث ثم بورسعيج 78 عملية بحث. 

 مسلسل جعفر العمدة

 

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4

 

مسلسل جعفر العمدة يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل “العمدة” في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية “جعفر العمدة”، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع "جعفر العمدة" زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

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