رواد السوشيال ميديا يتداولون مشهد الخناقة في مسلسل «جعفر العمدة»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور "كوميكس" على مشهد المشاجرة الذي وقع بالأمس في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 3 للفنان محمد رمضان وعدد من النجمات منهن الفنانة هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات إيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي، بين زوجاته الثلاثة وزوجته الرابعة الجديدة التي تجسد دورها الفنانة زينة.

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 3

وتزوج محمد رمضان خلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 3 ، من عايدة "زينة" جلبها إلى منزله من أجل لقاء زوجاته الأربعة، إلا أن مشاجرة قامت بينهم وقالت مي كساب لها: "سبني يا جعفر أضربها"، لترد زينة: "أنا بلعب كيك بوكس وممكن أرقدك في ضربتين".

وتداول رواد السوشيال ميديا ذلك المشهد معلقين: "مضحكناش كدة بقالنا كتير".

مسلسل جعفر العمدة

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة ، يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

احداث مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة ، في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع “جعفر العمدة” زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.