الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الكتيبة 101» الحلقة الرابعة 4.. سيدة تكشف عن صيد ثمين للقوات المسلحة بسيناء

الكتيبة 101
الكتيبة 101

تشهد أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الكتيبة 101، أحداثا مثيرة اليوم، حيث سيحصل رجال القوات المسلحة على معلومة هامة من سيدة بدوية بشمال سيناء تجسد دورها وفاء عامر تفيد بأن أحد الأشخاص من جيرانها قام بتأجير منزل لأحد العناصر الإرهابية وأنه تم تحويل هذا المنزل إلى مخزن سلاح ضخم خاص بالعناصر الإرهابية.

 

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4

ومن المقرر خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4،  أن تتوجه وفاء عامر التي تؤدي دور سيدة بدوية من شمال سيناء، في المسلسل الرمضاني إلى الشيخ موسى الدلح الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي لإيصال تلك المعلومة كاملة، حتى يقوم بإيصالها لضابط المخابرات (آسر ياسين)، لبدء عمل اللازم وتجهيز القوات بمداهمة مخزن السلاح الخاص بالجماعة الإرهابية.

الكتيبة 101| موعد عرض مسلسل آسر ياسين وعمرو يوسف على On

موعد عرض الحلقة الـ 4 مسلسل الكبير أوى 7 على قناة On

قصة مسلسل الكتيبة 101

وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها وأدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

 

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 ومسلسل الكتيبة 101 يعرض في تمام الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في”.

يضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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«الكتيبة 101» الحلقة الرابعة 4.. سيدة تكشف عن صيد ثمين للقوات المسلحة بسيناء

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