الكتيبة 101| موعد عرض مسلسل آسر ياسين وعمرو يوسف على On

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد عرض الحلقة الرابعة لمسلسل الكتيبة 101 على قناة On عبر جوجل، والذي سيعرض على شبكة مجموعة قنوات «ON»، وذلك بالإضافة إلى منصة «Watch IT» المتاحة إلكترونيا، وسيجمع في بطولته كلا من النجم عمرو يوسف والمبدع آسر ياسين، ومن تأليف الفنان إياد صالح وإخراج المبدع محمد سلامة.

موعد عرض الحلقة الرابعة لمسلسل الكتيبة 101 علي قناة On

وتقدم “الدستور” في هذا التقرير موعد عرض الحلقة الرابعة لمسلسل الكتيبة 101 على قناة On، وأحداث مسلسل «الكتيبة 101» رمضان 2023، وأبطال المسلسل.

وكشفت شبكة مجموعة قنوات «ON» عن كافة مواعيد مسلسل الكتيبة 101 بقناة ON Drama، وذلك عقب ردود الأفعال الإيجابية التي قد حققها المسلسل عقب عرض الحلقات الأولى، حيث أن جاء على قائمة الأكثر انتشارًا لـ «تريند» بشبكة التواصل الاجتماعي عقب عرض الحلقة الثانية مباشرة.

مواعيد مسلسل الكتيبة 101 على ON Drama

وتبدأ كافة مواعيد مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON Drama بتمام الساعة الـ 10 مساء، وستعاد الحلقة للمرة الأولى بتمام الساعة الـ 4:15 في صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية فستكون بتمام الساعة الثامنة صباحا.

أحداث مسلسل «الكتيبة 101» رمضان 2023

وتدور أحداث مسلسل «الكتيبة 101» تحت إطار درامي، حول كيفية النجاح للكتيبة في التصدي للتكفيريين الموجودين بسيناء، وسيعرض المسلسل “بطولات القوات المسلحة” في الحفاظ على الوطن من جميع الأعداء، وكافة التضحيات المقدمة، وذلك من أجل سلامة وأمن الوطن.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل «الكتيبة 101»

يعرض مسلسل «الكتيبة 101» بتمام الساعة 8:45 مساء في قناة ON، و ستعاد مرتين الأولى بتمام الساعة الثالثة في صباح اليوم التالي، والساعة الثانية بتمام العاشرة صباحا، بينما ستعرض من خلال شاشة قناة ON Drama بتمام الساعة 7 مساء و سيعاد خلال اليوم مرتين وتكون في مواعيد مختلفة.

كما أن سيعرض أيضا من خلل قناة حكايات ART في تمام الساعة 9 والنصف مساء، ثم تكون إعادة أولى في الساعة 3 والنصف فجرا، وتكون الإعادة ثانية في تمام الساعة الـ 9 والنصف صباحًا، أيضا الإعادة الثالثة في الساعة 3 والنصف عصراً.