الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الكتيبة 101| موعد عرض مسلسل آسر ياسين وعمرو يوسف على On

الكتيبة 101
الكتيبة 101

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد عرض الحلقة الرابعة لمسلسل الكتيبة 101 على قناة On عبر جوجل، والذي سيعرض على شبكة مجموعة قنوات «ON»، وذلك بالإضافة إلى منصة «Watch IT» المتاحة إلكترونيا، وسيجمع في بطولته كلا من النجم عمرو يوسف والمبدع آسر ياسين، ومن تأليف الفنان إياد صالح وإخراج المبدع محمد سلامة.

موعد عرض الحلقة الرابعة لمسلسل الكتيبة 101 علي قناة On

وتقدم “الدستور” في هذا التقرير موعد عرض الحلقة الرابعة لمسلسل الكتيبة 101 على قناة On، وأحداث مسلسل «الكتيبة 101» رمضان 2023، وأبطال المسلسل.

وكشفت شبكة مجموعة قنوات «ON» عن كافة مواعيد مسلسل الكتيبة 101 بقناة ON Drama، وذلك عقب ردود الأفعال الإيجابية التي قد حققها المسلسل عقب عرض الحلقات الأولى، حيث أن جاء على قائمة الأكثر انتشارًا لـ «تريند» بشبكة التواصل الاجتماعي عقب عرض الحلقة الثانية مباشرة.

مواعيد مسلسل الكتيبة 101 على ON Drama

وتبدأ كافة مواعيد مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON Drama بتمام الساعة الـ 10 مساء، وستعاد الحلقة للمرة الأولى بتمام الساعة الـ 4:15 في صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية فستكون بتمام الساعة الثامنة صباحا.

أحداث مسلسل «الكتيبة 101» رمضان 2023

وتدور أحداث مسلسل «الكتيبة 101» تحت إطار درامي، حول كيفية النجاح للكتيبة في التصدي للتكفيريين الموجودين بسيناء، وسيعرض المسلسل “بطولات القوات المسلحة” في الحفاظ على الوطن من جميع الأعداء، وكافة التضحيات المقدمة، وذلك من أجل سلامة وأمن الوطن.

مايا مرسى عن مسلسل «حضرة العمدة»: تحية لـ«المتحدة وإبراهيم عيسى وروبى»

تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل «حضرة العمدة» بطولة روبى

مواعيد وقنوات عرض مسلسل «الكتيبة 101»

يعرض مسلسل «الكتيبة 101» بتمام الساعة 8:45 مساء في قناة ON، و ستعاد مرتين الأولى بتمام الساعة الثالثة في صباح اليوم التالي، والساعة الثانية بتمام العاشرة صباحا، بينما ستعرض من خلال شاشة قناة ON Drama بتمام الساعة 7 مساء و سيعاد خلال اليوم مرتين وتكون في مواعيد مختلفة.

كما أن سيعرض أيضا من خلل قناة حكايات ART في تمام الساعة 9 والنصف مساء، ثم تكون إعادة أولى في الساعة 3 والنصف فجرا، وتكون الإعادة ثانية في تمام الساعة الـ 9 والنصف صباحًا، أيضا الإعادة الثالثة في الساعة 3 والنصف عصراً.

اقرأ أيضاً

في ثالث حلقة.. مسلسل الكتيبة 101 التريند الأعلى على «تويتر»

عرض الحلقة الرابعة لمسلسل الكتيبة الحلقة الرابعة لمسلسل الكتيبة 101 لمسلسل الكتيبة 101 علي قناة On لمسلسل الكتيبة 101 الكتيبة 101 الحلقة الرابعة لمسلسل

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

البورصة تربح 21 مليار جنيه فى ثانى تعاملات شهر رمضان

تحت الوصاية| موعد عرض مسلسل منى زكي وقنوات عرضه

أسعار السجائر الجديدة.. الشرقية للدخان تعلن القائمة الكاملة بالأرقام

شكرى وسكيناس يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى

«مصر للطيران» تشارك فى معرض فيينا الدولى للإجازات والسفر

رئيس «الشرقية للدخان»: نواجه تحديات عديدة.. وتكاليف الإنتاج سبب زيادة الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

التدين والتعليم

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [6]

خالد حريب

المتحدة.. وخناقة السوشيالجية عن مربوحة

مدحت بشاى

«االمتحدة» بيت الدراما الناجحة (1)

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل