تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل «حضرة العمدة» بطولة روبي

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل حضرة العمدة، بدخول روبي عمليات للأطفال لإيقاف عملية ختان، لتلقي هجوم كبير من جانب الأم، كما تتهمها الطبيبة بأنها اخترقت الغرفة دون احترام لخصوصية المرضى، لترد روبي موضحة أن هذه العملية جريمة قانونية وحرام شرعًا وأنها جريمك يعاقب عليها القانون.

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل حضرة العمدة، انتقال الفنانة روبي القائمة بدور صفية الفارس إلى دوار العمدة واجتمعت بالفنان أحمد رزق القائم بدور جلال الفارس، والعميد حسام شادي نقار؛ لتوعية أهل البلد بأن خاتم الإناث جريمة يعاقب عليها القانون وهددت إيهاب فهمي طبيب القرية بأنها لن تترك زوجته التي تعمل عمليات ختان الإناث لفتيات القرية وحذرته أنها لم تترك زوجته إذا قامت بتلك الجريمة مرة أخرى.

وحاول الفنان أحمد بدير ضرغام خلال إجتماعة بالفنان أحمد رزق، جلال الفارس بإقناعة باستقالة صفية الفارس من العمودية ويقوم بتعيين كابر الفنانة بسمة لتكون حضرة العمدة الجديدة، وأهل القرية يرحبون ويفرحون بتعين كابر بالعمودية، كما أنها تربط بين عائلتي الفوارسة والدهايشة وهو ما ينهي خلافات العائلتين ولم يحدث مشكل بينهم مرة أخرى.

وتشهد الحلقة الثالثة العديد من الأحداث المتشابكة المليئة بالإثارة والتشويق، خاصة بعد فوز “صفية عارف الفارس” وتجسدها روبي، لعمودية قرية “تل شبورة”، ومن المقرر أن تفتح “صفية” النار، على بعض أهالى القرية المؤيدين لـ"ختان الإناث"، تلك القضية والجريمة التى يعاقب عليها القانون، وتبدأ الحلقة بالاصطدام مع نهلة سلامة، التى تجسد دور الدكتورة التى تفعل تلك العملية لطفلة صغيرة فى القرية، إحدى قريبات “مستورة” العاملة فى ڤيلا عائلة الفوارسة وتجسدها الفنانة الشابة زينب العبد.

أحداث مسلسل “حضرة العمدة”

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والثأر، والميراث، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكافة هذه القضايا، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 50 فنان وفنانة.