مايا مرسى عن مسلسل «حضرة العمدة»: تحية لـ«المتحدة وإبراهيم عيسى وروبى»

وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، التحية لصناع مسلسل "حضرة العمدة"، والذي يعرض على شاشة قناة "الحياة" في رمضان.

وكتبت مايا مرسي، عبر حسابها في "فيسبوك": "تحية لحضرة العمدة.. العمدة تقف في وجه جريمة ختان إناث.. وحوار مكتوب بحرفية عالية جدًا.. أنا مش هاكلمك بالدين ولا بالقانون رغم إن الدين بيحرم والقانون بيجرم.. ووقفت جريمة اغتيال طفلة.. وبنسمع القانون داخل الحوار نصًا".

وأضافت: "تحية لمواقف في أعمال فنية تقوم بنشر ثقافة حماية من جرائم.. تحية للكاتب إبراهيم عيسى.. تحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. وتحية لروبي حضرة العمدة .. كان مشهدًا صادقًا جدًا جدًا".

قصة وأبطال مسلسل "حضرة العمدة"

تدور أحداث مسلسل "حضرة العمدة" حول شخصية "صفية الفارس"، أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، والتي تتعرض لضغوط كبيرة من جانب عائلتها من أجل العودة لقريتها، والترشح للعمودية، لتقع العديد من المواقف والتحديات في إطار اجتماعي مشوق.

يشارك في بطولة المسلسل، روبي، بسمة، سميحة أيوب، أحمد رزق، لطفى لبيب، صلاح عبدالله، أحمد بدير، دينا، محمد محمود عبدالعزيز، إدوارد، وفاء عامر، محمود حافظ، إيهاب فهمي، أحمد بدير، محمود عبدالمغني، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، نهلة سلامة وحسام داغر.

المسلسل من إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.