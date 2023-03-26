موعد عرض الحلقة الـ 4 مسلسل الكبير أوى 7 على قناة On

يسعى الكثير من الجمهور لمعرفة موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي 7 على قناة On، حيث ارتبط الملايين من المصريين وغيرهم في الوطن العربي بأحداث مسلسل الكبير أوي الكوميدى، حيث ينتظره الجمهور بشكل يومي للاستمتاع بالجرعة الكوميدية التي يقدمها المسلسل صاحب المشاهدات المرتفعة خلال الموسم الحالي والمواسم الماضية، لذا تقدم لكم "الدستور" موعد عرض الحلقة الرابعة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة On وتردد المشاهدة للقناة الناقلة.

موعد عرض الحلقة الرابعة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة On

ولمتابعة الحلقة الرابعة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة On، والتي تذاع اليوم في تمام الساعة 6:15 مساء بتوقيت القاهرة وتتم إعادة الحلقة مرة ثانية في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل وفي تمام الساعة 6:30 صباحًا تتم إعادتها مرة أخرى، كما يمكن للجمهور متابعة الحلقات الجديدة من المسلسل عبر الإنترنت من خلال منصات "ووتش إت" و"شاهد".

تردد قناة On العارضة لمسلسل الكبير أوي

ويمكن للجمهور من محبي ومتابعي مسلسل الكبير قوي متابعة الحلقة الجديدة من حلقات المسلسل، والتي تعرض اليوم على قناة On من خلال تثبيت التردد عبر أجهزة التليفزيون للمتابعه لحظة بلحظة، وإليكم تردد قناة On العارضة لمسلسل الكبير أوي:

تردد القناة : 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

يستمر مسلسل الكبير قوي في تقديم أحداثه الكوميدية في الجزء السابع، حيث تناولت الحلقات الماضية غيرة مربوحة زوجة الكبير بعد سماعها له وهو يخونها بالحديث مع فتاة في الهاتف فتقررت أن تشكوه لأخيه جوني، فيما انتهت الحلقة الثانية على مفاجأة، حيث ظنت مربوحة أن الكبير ذاهب في موعد غرامي، ولكن المفاجاة أن الشخص الذي كان يتحدث إليه الكبير كان رجلا مسمى باسم سناء وليست امرأة وبدأت الحلقة الثالثة بذهابهما لاستشارية علاقات زوجية لتصلح بينهما، والتي تكون جميلة جدًا وتزداد غيرة مربوحة بعد إعجاب الكبير بها.

طاقم عمل الكبير أوى الجزء السابع

بطولة الفنان أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام وإﺧﺮاﺝ: أحمد الجندي.